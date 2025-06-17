Çorum İl Jandarma Komutanlığı 439 Kişi

YILBAŞINDAN İTİBAREN YAPILAN OPERASYONLAR

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşından bu yana gerçekleştirdikleri etkin çalışmalar neticesinde hakkında arama kaydı bulunan 439 kişiyi yakaladı. Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri ve ilçe komutanlıkları, 1 Ocak-16 Haziran tarihleri arasında kapsamlı operasyonlar düzenledi.

MAHKEME SONUÇLARI

Yakalanan bireylerden 335’i mahkemeler tarafından tutuklandı, 104 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu operasyonlar, ildeki güvenlik durumunu iyileştiriyor ve suçla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.