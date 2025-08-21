Çorum İl Jandarma Uyardı, Avcılar Dikkat!

AV DÖNEMİ ÖNCESİ UYARI

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 23 Ağustos Cumartesi günü başlayacak 2025-2026 av dönemi öncesinde avcılara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatının korunması amacıyla belirlenen kurallara dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi. Av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunması için paydaş kurumlarla birlikte hareket edileceği belirtildi.

AVCILAR İÇİN GEREKEN KURALLAR

23 Ağustos Cumartesi günü başlayan av sezonu süresince avcılık yapacak olan vatandaşların dikkat etmesi gereken kurallar arasında, “avcılık belgeleri ve avlanma izinleri alınmalı ve av sırasında mutlaka yanında bulundurulmalı, sadece Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen türler, izin verilen günlerde ve avlaklarda avlanmalı, koruma altındaki hayvan türlerine, bu türlerin üreme dönemlerine ve genel avlanma yasaklarına riayet edilmeli, tüfek ruhsatı ve taşıma kurallarına harfiyen uyulmalı, av sırasında çevreye ve doğaya zarar verecek davranışlardan kaçınılmalı” ifadeleri öne çıkıyor.

YASADIŞI AVCILIĞA DİKKAT

Açıklamanın devamında, yasadışı kara avcılığının önlenmesi için vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezine veya Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden bildirimde bulunulması gerektiği kaydedildi.