Çorum Sanata Merhaba Etkinliği Gerçekleşti

ETKİNLİK HAKKINDA AÇIKLAMA

Çorum Güzel Sanatlar Lisesinin geleneksel “Sanata Merhaba” etkinliği gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl mayıs ayında düzenlenen bu etkinlikte müzik bölümü öğrencileri müzik dinletisi sundu ve resim bölümü öğrencileri eserlerini sergiledi.

RESİM SERGİSİ AÇILIŞI

Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda yapılan etkinlikte ilk olarak 36 tuval üzerine akrilik ve yağlı boya tablo, 14 karakalem, baskı resim ve ebru eserleri ile 9 büst ve 11 rölyefin bulunduğu bir resim sergisi açıldı. Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, resim sergisinin açılışını gerçekleştirerek, sergiyi gezdi ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MÜZİK PERFORMANSI

Etkinlikte Türk Halk Müziği Topluluğu, 30 eseri solo ve koro olarak seslendirdi. Okul Müdürü Adem Arslan, program sonunda yaptığı konuşmada, Güzel Sanatlar Lisesinin sanatsal vizyonunu uluslararası projelerle geliştirdiklerini belirtti. Arslan, Güzel Sanatlar Lisesi olarak kentin hayat damarlarından biri olduklarını vurgulayarak, bu bilinçle etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.