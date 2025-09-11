Haberler

Çorum’un Dodurga İlçesinde İnek Kurtarıldı

İNEĞİN SU KUYUSUNA DÜŞMESİ

Çorum’un Dodurga ilçesinde bir inek, su kuyusuna düşerek zor durumda kaldı. Alpagut köyünde, Mustafa T’ye ait bahçeye giren inek, aniden su kuyusuna düştü. İneğin düşüşünü gören Mustafa T, durumu fark ederek belediyeden yardım istemek için harekete geçti.

BELEDİYE EKİPLERİ DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Mustafa T’nin ihbarı üzerine hemen harekete geçen belediye ekipleri, gerekli önlemleri aldı. Ekipler, ineği kurtarmak için halat bağladı ve ardından bir kepçe kullanarak ineği kuyudan çıkardılar. İneğin güvenli bir şekilde kurtarılması, bölgede sevinçle karşılandı.

ÖNEMLİ

