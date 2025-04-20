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Çorum’un Laçin’inde Kaza Oldu. Sürücü Sağ

TAŞ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

Çorum’un Laçin ilçesinde, taş yüklü olan bir hafriyat kamyonu devrildi. Y.İ. yönetimindeki 01 B 6325 plakalı kamyon, Çorum-Osmancık kara yolu üzerinde yer alan Kırkdilim mevkisinde yükünü boşaltırken devrilme olayı gerçekleşti.

KAZA YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında, durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Neyse ki, kamyonun sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı. Düşen hafriyat kamyonu ise, başka iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu konumdan kaldırıldı.

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