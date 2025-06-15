Çorum’un Uğurludağ’ında Tohum Eleme Tesisi Açıldı

TOHUM ELEME TESİSİNİN TEMELİ ATILDI

Çorum’un Uğurludağ ilçesinde tohum eleme tesisinin temeli atıldı. Uğurludağ Belediyesi ve Uğurludağ Ziraat Odasınca, ilçedeki tarımsal üretimi artırmak için tohum eleme tesisi kurma yönünde bir proje hazırlandı. Bu proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor ve tesisin temeli, bu kapsamda atıldı.

İLÇENİN TARIM POTANSİYELİ ARTIRILACAK

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, 37 bin 458 hektar yüzölçümüne sahip olan ilçenin, 19 bin 163 hektarında tarımsal üretim yapıldığını belirtti. Torun, ilçenin tarım potansiyelini artırmayı amaçladıklarını ifade etti. “Tarımda kaliteli, elenmiş, temiz tohum ihtiyacını sağlamak amacıyla eleme tesisine ihtiyaç duyulmaktadır. Tesiste tohumlar toz, toprak, yabancı ot tohumu ve kırıklardan temizlenerek, ilaçlanıp ekime hazır hale getirilecektir. Tesisin kurulmasındaki en büyük amacımız tarım alanında kaliteli elenmiş temiz tohum ihtiyacını sağlamak, tarımın bilinçli şekilde yapılmasını sağlamak ve kaliteli tohum elde edilmesiyle üretkenliği artırmaktır.” dedi.