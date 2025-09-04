Çorum Valisi Ali Çalgan İncelemede Bulundu

ZİYARETİN DETAYLARI

Çorum Valisi Ali Çalgan, Kargı ilçesinde tamamlanmış olan Cumhuriyet İlkokulu ve Yatılı Bölge Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker’den okulun durumu hakkında bilgi aldı. Çalgan, okulun modern donanımlarla yeniden yapıldığını aktardı.

EĞİTİM HAZIRLIKLARI

Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu’nun 2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu ifade eden Çalgan, yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilere başarı dilemeyi de ihmal etmedi. Ziyarette ayrıca AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Fatih Temur, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar gibi isimler de yer aldı.