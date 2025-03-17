Çorum Valisi Çalgan İftarda Öğrencilerle Buluştu

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Çorum Valisi Ali Çalgan, yurtta bulunan öğrencilerle iftar yaparak onların eğitim süreçlerine değer katma fırsatını değerlendirdi. İftar etkinliği, Kerebi Gazi KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirildi. Burada öğrencilerle bir araya gelen Vali Çalgan, eğitimin önemine ve zamanın değerine vurgu yaptı.

ZAMAN VE EĞİTİMİN ÖNEMİ

Öğrencilere hitap eden Çalgan, “Hayat hızla akıp geçiyor, burada geleceğiniz şekillenecek” diyerek eğitim süreçlerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kendilerini her alanda geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Vali, bu dönemin önemine dikkat çekti. Çalgan, “Buradan hayata atılacaksınız. Kendinizi bilgi ve beceriyle donatmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Bu süreci iyi değerlendirmelisiniz. Böylelikle kendinize çok iyi bir istikbal inşa etmiş olursunuz” şeklinde konuştu.

PROGRAMDA DİĞER İLGİLİ İSİMLER DE YER ALDI

İftar programına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç da katılarak etkinliğe destek verdiler. Öğrencilerle yapılan bu buluşma, onların motivasyonunu artırarak eğitim süreçlerine katkı sağladı.