Çorum Valisi, Öğrencilerle İftar Yaptı

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERLE İFTAR YEMEĞİ

Çorum Valisi Ali Çalgan, yurtta kalan öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Eğitim sürecinin önemi konusunda vurgu yapan Çalgan, “Hayat hızla akıp geçiyor, burada geleceğiniz şekillenecek” ifadelerini kullandı. Çalgan, Kerebi Gazi KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

ZAMANIN DEĞERİ VE EĞİTİM ÜZERİNE ÖNEMLİ VURGULAR

İftar sonrası öğrencilerle sohbet eden Vali Çalgan, zamanın değerini ön plana çıkararak eğitimin önemine dikkat çekti. Öğrencilere kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri gerektiğini belirten Çalgan, “Hayat hızla akıp geçiyor. Sizin eğitim gördüğünüz dönem de çok çabuk geçecek. Burada sizin geleceğiniz şekillenecek. Kendinizi her alanda bilgi ve beceriyle donatmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Bu süreci iyi değerlendirmelisiniz. Bunu yaptığınız zaman hem anne ve babanızın fedakarlığını hem de devletimizin size yaptığı yatırımı karşılamış olursunuz. Böylelikle kendinize çok iyi bir istikbal inşa etmiş olursunuz” diye konuştu. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç da katıldı.