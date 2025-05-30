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Çorum Ve Bayat Belediyeleri’nde Yaralanma

SAHİPSİZ KÖPEKLERİN SALDIRISIYLA YARALANANLAR

Çorum Belediyesi ve Bayat Belediyesi’nin sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, E.I. (12) yaşında bir çocuk Bahçelievler Mahallesi’nde, R.K. (22) ise Bayat ilçesindeki Çerkeş Kümeevleri mevkisinde saldırıya uğradı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Küçük çocuk E.I., kolundan yaralanırken, genç yetişkin R.K. bacağından yaralandı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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