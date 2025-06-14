ÇOSB’li Öğrenciler Elektrikli Kamyonet Geliştirdi

ÖĞRENCİLERDEN YERLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET GELİŞTİRME PROJESİ

Tekirdağ’da bulunan Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte tamamen yerli kaynaklar kullanarak “elektrikli kamyonet” geliştirdi. Okul atölyesinde tasarlanan, 430 kilogram ağırlığındaki bu kamyonet, tek bir şarjla 100 ila 120 kilometreyle menzil sunuyor. Yaklaşık 20 ay süresince yapılan çalışmada 6 öğretmen ve 6 öğrenci aktif olarak rol aldı. Proje Koordinatörü ve Elektrik-Elektronik Öğretmeni Fuat Özbay, projenin başlangıcında öğretmenler için scooter üretme fikri üzerine yola çıktıklarını ifade etti. Zamanla projenin kapsamının genişlediğini belirten Özbay, “Ekip büyüdükçe ve heyecanımız arttıkça hedefimiz elektrikli kamyonete dönüştü. Bu süreçte ahilik kültürü ve Milli Eğitim Bakanlığının Maarif Modeli bize ilham verdi.” dedi.

TASARIM VE İMALAT SÜRECİ

Makine Öğretmeni Gökhan Mersin, aracın tasarım ve üretim sürecinin tamamen okul bünyesinde gerçekleştirildiğini anlattı. Mersin, aracın şasesini örme olarak tasarladıklarını ve cam elyaf ile kapladıklarını aktardı. “Kaporta kalıplarını köpükten hazırlayıp cam elyaf ve reçineyle güçlendirdik. Ardından montaj ve boyama işlemlerini tamamladık.” diyerek sürecin detaylarını paylaştı. Elektrik-Elektronik Öğretmeni Gökhan Sevindik, kamyonetin 72 volt 105 amper lityum fosfat bataryayla çalıştığını belirtti. Aracın saatte 50 kilometre hıza ulaşabildiğini bildiren Sevindik, “Araçta sinyal ve fren lambaları, geri vites lambası, geri görüş kamerası, bluetooth destekli pil takip sistemi ve multimedya ekranı gibi özellikler bulunuyor.” şeklinde bilgi verdi.

ÖĞRENCİLERİN GURURU

Proje kapsamında yer alan 12. sınıf öğrencisi Yiğit Kırıcı, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Okul Müdürü Bekir Behçet Yazıcıoğlu da projenin, öğrencilerin teknik becerilerini sergilemeleri açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.