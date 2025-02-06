Coşkun Ailesi: Binalar Öldürdü, Deprem Değil

KAYBEDİLENLERİ ANMA TÖRENİ

Kahramanmaraş merkezi deprem sonrasında Kozan’da yakınlarından haber alamayan Birsen Coşkun, ikinci depremde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Adana’daki Alpargün Apartmanı’nda yaşanan yıkımda, mühendis Bekir Coşkun, öğretmen eşi Azize Dağlı Coşkun ve ziraat mühendisi oğulları Tahsin Can Coşkun, yakınları tarafından kabristanda dualarla anıldı. Alpargün Apartmanı’nda yakınlarına ulaşamayan ve depremde kalp krizi geçirerek 6 Şubat’ta hayatını kaybeden Birsen Coşkun’un çocukları Gölhan ve Cihan Coşkun, yaşadıkları süreci kâbustan bile daha kötü olarak nitelendirdi.

BAŞTAN GEÇİRİLEN ACILAR

Gölhan Coşkun, 6 Şubat günü Kozan’da depremin yoğun hissedildiğini ve Adana’daki yakınlarına ulaşmak için Alpargün Apartmanı’nın enkazına gittiklerini aktardı. “Orada soğuğu hissetmedik. Çok acı tarifi olmayan bir felaket günüydü. Annem sabah torunlarını sevdi, öğlen depremde buradaki kuzenlerimize ulaşmaya çalışırken iki depremde annem kalp krizi geçirdi ve maalesef kaybettik. Bizim için acı dün gibi yaşamayan anlayamaz. Tüm depremde kaybettiklerimize rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

İNŞAAT SORUNLARI VE GELECEK UMUTLARI

Cihan Çoşkun ise, 6 Şubat’ın hayatlarını köklü bir şekilde değiştiren bir afet olduğunu belirterek hissettikleri acının büyüklüğünden bahsetti. Alpargün Apartmanı’nda kardeşini kaybeden Sedat Coşkun da “Müteahhittin hırsızlığı da ortaya çıktı. 34 yıl müebbet aldı ama acımız hafifletmiyor. Deprem değil ama bizleri hep bina öldürdü. Umarım bu deprem sonunda bunca kayıptan sonra tüm binalar sıkı denetim ile depreme dayanıklı olarak yapılır” ifadelerini kullandı.