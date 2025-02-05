Coşkun Sabah: 52 Yaşındayım, Yaş Algısı Yanlış

TÜRK SANATÇI YAŞ ALGISINA TEPKİ GÖSTERİYOR

19 yıldır evli olduğu Ceyda Sabah’tan boşandıktan sonra kendisinden yaşça küçük kadınlarla ilişki yaşadığı için eleştirilen Coşkun Sabah, toplumda mevcut yaş algısına karşı çıktığını belirtiyor. Sanatçı, geçmişteki ilişkilerine de değinerek, “Resim olarak en uygun çifttik. Ancak kızın annesi yaş farkımız nedeniyle bu ilişkiye karşı çıktı” diyor.

BİYOLOJİK YAŞINI VURGULADI

1952 doğumlu olan Sabah, yaşının önemsiz olduğunu vurgulamak için, “Eğer 72 olsaydım, belki böyle tepkiler anlaşılabilir olurdu. Ancak biyolojik yaşım 52, kan değerlerim 35 yaşında biriyle aynı seviyede” ifadelerini kullanıyor. Bu açıklamalarla birlikte, yaş ile ilişkiler arasındaki ön yargılara dikkat çekiyor.