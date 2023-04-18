Covid-19 aşılarının yan etkileri ile ilgili şok iddialar

Covid-19 aşılarının yan etkileri ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayıldığı iddia edilen virüse karşı geliştirilen Covid-19 aşılarının yan etkileri ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

ABD’li kardiyolog, COVID-19 aşılarının yan etkileriyle ilgili yeni iddialarda bulundu.

ABD’li ünlü kardiyolog Peter A. McCullough, mRNA teknolojisiyle geliştirilen COVID-19 aşılarının yan etkileriyle ilgili bir yazı yazdı.

Daha önce pandemiyle ilgili asılsız iddialarda bulunmakla eleştirilen McCullough, dün Substack platformunda paylaştığı yazıda şu sorunun kendisine sık sık sorulduğunu söyledi:

“Neden COVID-19 aşısını yaptıran bu kadar çok insan görünürde iyi olsa da bazı kişiler kalbinde sorun yaşıyor, felç ve kan pıhtılaşmasından mustarip oluyor ve sonunda sakat kalıyor ya da ölüyor?”

McCullough, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin verdiği Acil Kullanım Onayı kapsamında aşı şirketlerinin ve onların anlaştığı firmaların doldurulmuş flakonların son halini kontrol etmediğini öne sürdü.

“Geniş çapta kullanılan herhangi bir üründe benzeri görülmedi” diyen uzman, şişelerde lipit nanopartiküllerin birikmesiyle bazı aşı partilerinin diğerlerinden daha fazla mRNA içerebileceğini iddia etti.

Kardiyolog, aşı partilerinin büyüklüğünün zamanla değiştiğini, bu yüzden bulaşan yabancı maddelerin küçük partilerde yoğunlaşmasının ihtimal dahilinde olduğunu savundu.

McCullough ürün taşıma, depolama ve kullanım faktörlerinin de mRNA’nın doğasını bozabileceğini ileri sürdü.

Yazıda, yabancı madde saptandığı için Japonya’da Moderna üretimi çok sayıda aşının Eylül 2021’de toplatılması da hatırlatıldı. Yabancı madde bulaşması sorununun bu gelişmeyle ortaya çıktığı öne sürüldü.

Aşı geliştirme aşamasında manyetik boncuklar kullanıldığını söyleyen McCullough, ilk aşı partilerinde manyetik kalıntılar bulunabileceğini iddia etti. Bu durumun, iğnenin vurulduğu kolda manyetizmaya yol açtığı iddiasını açıklayabileceği öne sürüldü.

Ancak Pfizer/BioNTech aşısında mRNA, lipitler, potasyum klorür, monobazik potasyum fosfat, sodyum klorür, dibazik sodyum fosfat dihidrat ve sukroz şekeri bulunuyor. Moderna aşıları da buna benziyor. Bu aşılarda, mRNA haricindeki bütün kimyasallar yağ, protein, tuz ve şeker yapılı. Yani aşılardaki maddelerin hiçbiri ferromanyetik değil.

Kardiyolog, 30 Mart’ta European Journal of Clinical Investigation adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmadan da örnek verdi.

Araştırmada, Pfizer’la BioNTech’in geliştirdiği BNT162b2 adlı COVID-19 aşısında ciddi yan etkilerin yüzde 71’inin dozların yüzde 4,2’sinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Buna göre iddia yan etkilerin yüzde 1’inden azıysa dozların yüzde 32,1’inden geliyor.

McCullough buradan hareketle yan etki riskinin aşı vurulan kişide değil aşı şişesinde olduğunu ileri sürdü.