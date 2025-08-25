Covid-19 Geçiren Kadınlarda Damar Sertliği Artıyor

DAMAR SERTLİĞİ VE KADINLARİN SAĞLIĞI

Dünya genelinde 16 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin 400 kişi üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, enfeksiyon sonrası 6 ve 12 aylık süreçte damar sertliği üzerine ölçümler yapıldı. Araştırma bulgularına göre, Covid geçiren kadınların damar sertliği dikkate değer şekilde arttı; hastalığı ağır atlatan kadınlarda ise bu etkinin daha belirgin olduğu görüldü. Ancak erkeklerde herhangi bir anlamlı değişiklik yaşanmadı. European Heart Journal’da yayımlanan bu kapsamlı çalışmaya göre, virüs kadınların damarlarını ortalama 5 yıl erken yaşlandırıyor. Bu durumun ilerleyen yıllarda kalp krizi ve felç riskini artırabileceği belirtiliyor.

Araştırmada özellikle yoğun bakıma alınan kadınlarda damar yaşlanmasının en yüksek seviyeye ulaştığı, evde hafif atlatan kadınlarda bile etkilerin gözlemlendiği kaydedildi. Ayrıca yorgunluk, nefes darlığı gibi uzun Covid semptomları yaşayan kadınların damar hasarına daha yatkın olduğu tespit edildi. Kardiyologlar, damar sertliğinin kalp-damar hastalıkları açısından güçlü bir gösterge olduğunu ifade ediyor. Örneğin 60 yaşındaki bir kadında yaşanan bu değişim, kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 3 oranında artırabiliyor.

AŞILI KADINLARDA DAHA HAFİF ETKİLER

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise aşılı kadınlarda damar yaşlanmasının daha hafif seyrettiği oldu. Bu durum, aşıların yalnızca ağır hastalıklara karşı değil, uzun vadeli damar hasarına karşı da koruma sağlıyor olabileceğine işaret ediyor. Çalışmayı yürüten Prof. Rosa Maria Bruno, “Covid’in damarları doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bulgularımız kadın sağlığı açısından ciddi bir uyarı niteliğinde. Erken tanı ve takip, kalp krizi ve felçleri önlemek için kritik” diye belirtti. Uzmanlar, Covid geçirmiş kadınların kalp sağlıklarına özellikle dikkat etmeleri gerektiğini, düzenli kontrollerin yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıkları, tansiyon ve kolesterol yönetiminin riskleri azaltabileceğini vurguluyor.