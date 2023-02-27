Covid-19 raporu Biden’ın elinde

Tüm dünyayı sarsan salgın Covid-19 raporu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın elinde.

Yaklaşık 3 yıl önce ortaya çıkan ve dünyaya kabusu yaşatan Kovid-19’un insan yapımı mı yoksa doğal bir virüs olduğu mu o günlere çok tartışıldı. Son olarak ABD basınında ortaya çıkan ve ABD Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda konuya nokta konuldu.

2019 yılında Wuhan’da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi alan Covid-19 virüsü sonucunda milyonlarca insan hayatını kaybetti. Türkiye’de toplam 17 milyon kişi virüse yakalanırken 101 bin kişi hayatını kaybetti. Bu sayı dünya genelinde ise 675 milyon hasta ve 6,87 milyon ölüm olarak kayıtlara geçti.

Aylarca virüsün doğal mı yoksa insan yapımı mı olduğu konuşulurken konuyla ilgili ABD basını çok çarpıcı bir manşete imza attı. The Wall Street Journal (WSJ) ABD Enerji Bakanlığı’nın koronavirüsün kökeni ile ilgili net kararını verdiğini yazdı. WSJ söz konusu haberde WSJ şu ifadeyi kullandı:

Haberin devamında, Başkan Joe Biden ve kabine üyelerinin de son gelişmeden haberder edildiği belirtildi. Bakanlık virüsün Wuhan’da bir laboratuvarda ortaya çıktığını belirtmesi ise geçmiş dönemlerde ortaya çıkan FBI raporu ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın benzer sözlerini akıllara getirdi.