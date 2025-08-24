Covid Geçiren Kadınlarda Damar Sertliği Artıyor

DAMAR SERTLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMA

Dünya genelinde 16 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 birey üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada, enfeksiyon sonrası 6 ve 12 aylık süreç boyunca damar sertliği değerlendirildi. Araştırma sonuçlarına göre, Covid-19 geçiren kadınlarda damar sertliği belirgin bir şekilde yükseldi; özellikle hastalığı ağır bir şekilde geçirenlerde bu etki daha da belirgin hale geldi. Erkek grubunda ise anlamlı bir değişim tespit edilmedi. European Heart Journal’da yayımlanan geniş kapsamlı çalışmaya göre, virüs kadınların damarlarını ortalama 5 yıl önce yaşlandırıyor, bu durum ise ilerleyen yıllarda kalp krizi ve felç riskini artırabiliyor.

YOĞUN BAKIMDAKİ KADINLARDA RİSK DAHA FAZLA

Araştırmacılar, özellikle yoğun bakıma alınan kadınlarda damar yaşlanma seviyelerinin en üst düzeye ulaştığını, ayrıca evde hafif geçirenlerde bile etkilerin görüldüğünü ifade ediyor. Uzun Covid semptomları, örneğin yorgunluk ve nefes darlığı yaşayan kadınların damar hasarına daha yatkın olduğu kaydedildi. Uzmanlar, damar sertliğinin kalp-damar hastalıklarının kuvvetli bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Örneğin, 60 yaşındaki bir kadında damar sertliğindeki bu değişim, kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 3 oranında artırabiliyor.

AŞILI KADINLARDA RİSK DAHA DÜŞÜK

Aynı araştırma, aşılı kadınlarda damar yaşlanmasının daha hafif seyrettiğini gösteriyor. Bu durum, aşıların sadece ağır hastalığa karşı değil, uzun dönem damar hasarına karşı da koruyucu olabileceğine işaret ediyor. Çalışmayı gerçekleştiren Prof. Rosa Maria Bruno, “Covid’in damarları doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bulgularımız, kadın sağlığı açısından ciddi bir uyarı niteliğinde. Erken tanı ve takip, kalp krizi ve felçleri önlemek için kritik” diyerek önemine dikkat çekti. Kardiyologlar, Covid geçirmiş kadınların özellikle kalp sağlıklarına özen göstermeleri gerektiğini, düzenli kontrollerin, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yanı sıra tansiyon ve kolesterol yönetiminin riskleri azaltabileceğini vurguluyor.