Çözüm: Cumhur Reyonu Uygulaması Geliyor

CUMHUR REYONU KÖŞESİ AÇILMASI PLANI

Yeni projeye göre, Türkiye genelindeki marketlerin yüzde 10-15’lik kısımlarında Cumhur Reyonu köşeleri oluşturulacak ve bu alanlarda ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Marketler, bu ürünleri devletin açtığı depolardan alacak ve aracı zinciri tamamen ortadan kalkacak. Fiyatlar her ilde sabit kalacak. Gıda enflasyonunun son zamanlarda gösterdiği durağanlık nedeniyle, ürün fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni stratejiler gündeme geliyor. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 27,95 gibi bir yüksek seviyede bulunurken, bu durum tüketicilerin alım gücünü zorlayarak, fahiş fiyatlara karşı atılabilecek adımları tartışma konusu haline getiriyor. Gıda enflasyonu ile mücadelede başarı sağlamak için Cumhur Reyonu Projesi öne çıkıyor.

MODELİN HEDEFLERİ

Yeni model, Türkiye genelinde 55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde belirli ürünler için daha uygun fiyatlı bir alan oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla, temel gıda maddelerinin ulaşılabilirliğini artırmak için her marketin yüzde 10-15’lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak. Ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak ve fiyatlar Türkiye genelinde sabit, devlet etiketli olacak. Satış işlemlerini market kasaları gerçekleştirecek, devlet denetim elemanları da kontrolleri sağlayacak. Marketlere sembolik bir işletme karı verilecek.

DEVLET DEPOLARININ KURULUMU

Proje çerçevesinde büyükşehirlerde ve bölgelerde devlet depoları kurulacak. Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları devletin açtığı depolardan ürün alacak. Ürünler tek bir merkezden dağıtılacak, bu sayede aracı zinciri ortadan kalkacak. Ürünler, maliyetine yakın fiyatlarla satılacak ve gerektiğinde devlet sübvansiyonu ile fiyatlar düşürülecek. Özel marketler de bu durumda fiyatlarını aşağı çekmek zorunda kalacak. Böylece dar gelirli vatandaşların gıda güvenliği güçlenecek ve yemek fabrikaları ile pazarcılar, ucuz ürünle halka hizmet verecek. Devlet, piyasada “altıncı büyük market” rolünü üstlenecek.

FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ

Cumhur Reyonu Projesi’nde ucuz reyon ürünlerinin daha uygun fiyatlarla sunulması amacıyla devlet sübvansiyonu verilmesi öneriliyor. Aynı zamanda uygulamanın yaygınlaşması ve gönüllü uyumun artırılması için şirketlere özel teşviklerin verilmesi gerekiyor. Türkiye genelinde geniş şube ağına sahip zincir marketlerin bu uygulamaya dahil edilmesi ile vatandaşların sıkça tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100-150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanması bekleniyor. Eczane örneğinde olduğu gibi ülke genelinde tek fiyat uygulaması da öngörülüyor. Projenin hayata geçmesiyle, Türkiye İstatistik Kurumu sepetinde yüzde 24,97 gibi büyük bir paya sahip olan gıda grubundaki fiyat artışlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.