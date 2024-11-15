Craig Bellamy’nin Türkiye Maçına Bakışı

MAÇIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Galler Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 5’inci maçında yarın Kayseri’de A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Kadir Has Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Craig Bellamy ve futbolculardan Ben Davies, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

STRATEJİLER VE HAZIRLIK BAŞROLDE

Maçın önemine değinen teknik direktör Craig Bellamy, “Yarınki oyun öncekinden başka bir zorlukta olacak. Tutkulu bir ülkeye tekrardan gelmek futbol açısından çok güzel. Türkiye’deki oyuncularla oynamak da çok güzel. ‘Nasıl oynayacağız?’ sorusu asıl sınavımız oluyor. Topla ne kadar iyiyiz, hangi stratejileri uygulamamız gerekiyor? Bunların cevabına gelince; futbolda sonuç olarak iyi olmak gerekiyor. Ben bu takımda stratejilerimiz ile bu takımı daha iyiye getireceğim ama dominant olmamız gerekiyor” dedi.

HEDEF, EN İYİSİ OLMAK

Bellamy, takımın hedeflerinin büyük öneme sahip olduğunu ve oyuncularının bu hedefler doğrultusunda en iyi şekilde mücadele etmesi gerektiğini belirtiyor. “Her şeyin en iyisi olmak zor” ifadesi, takım ruhunu ve motivasyonu arttırmayı amaçlıyor. Bu düşünceler, Galler’in zorlu bir karşılaşma için hazırlandığını gösteriyor.