Creed 3, Ekran Başında Bekleniyor

CREED 3: EFSANE DEVAM EDİYOR TELEVİZYONDA

Beyaz perdede büyük beğeni toplayan Creed 3: Efsane Devam Ediyor, şimdi de televizyon izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Filmi izlemeyi planlayanların aklındaki en önemli sorular ise; hikayesi neyi anlatıyor, kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor ve genel özeti nasıl? İşte merak edilen tüm ayrıntılar. Aksiyon, dram ve spor türlerini bir araya getiren Creed serisinin üçüncü filmi, Mart 2023’te sinemaseverlerle buluştu.

ADONİS VE DAMİAN’IN HİKAYESİ

Hikâyede, kariyerinde zirveye çıkmış ve aile hayatında huzuru yakalamış olan Adonis’in düzeni, çocukluk yıllarından tanıdığı eski dostu Damian’ın ortaya çıkmasıyla sarsılıyor. Bir zamanların büyük boks yeteneği Damian ile Adonis’in karşılaşması, yalnızca bir ring mücadelesi değil, geçmişle hesaplaşmayı da beraberinde getiriyor. Bu kez yönetmen koltuğunda serinin başrol oyuncusu Michael B. Jordan bulunuyor. Filmin başrollerinde Michael B. Jordan ve Tessa Thompson yer alırken; Phylicia Rashad, Wood Harris, Florian Munteanu, Jonathan Majors ve Mila Davis-Kent gibi isimler de kadroda yer alıyor.

MÜCADELE VE TEMALAR

Filmin finalinde Adonis ile Damian arasındaki büyük mücadele gerçekleşiyor. Ringdeki bu çarpışma, sadece bir spor karşılaşması değil, aynı zamanda geçmişin gölgeleriyle yüzleşmenin sembolü oluyor. Mücadele sonunda Adonis hem kişisel hem de profesyonel anlamda yeniden güç kazanıyor. Damian ise içsel bir kabulleniş sürecine giriyor. Film, dostluk, affetme ve yeniden doğuş temalarıyla noktalanıyor.

SYLvester STALLONE’UN YER ALMAMASI

Serinin ilk iki filminde Rocky Balboa karakteriyle önemli bir rol üstlenen Sylvester Stallone, üçüncü filmde yer almıyor. Bunun temeli, Stallone ile yapımcı Irwin Winkler arasındaki uzun yıllardır devam eden haklar konusundaki anlaşmazlık. 1976’da Rocky’nin tüm haklarını Winkler’e devreden Stallone, ilerleyen projelerde söz sahibi olamıyor. Ayrıca, üçüncü filmdeki yaratıcı fikir ayrılıkları da Stallone’nin projeye dahil olmamasında etkili oluyor. Her ne kadar bu filmde Rocky’i görmesek de, sinema tarihindeki iz bırakan rolü hafızalardaki yerini koruyor.