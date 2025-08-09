Crew-10 Ekibi, Dünya’ya Dönüş Yaptı

CREW-10 MİSYONU DÜNYA’YA DÖNDÜ

NASA ile SpaceX iş birliğiyle gerçekleştirilen Crew-10 misyonu kapsamında, mart ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen 3 astronot ve 1 kozmonot, başarıyla görevlerini tamamlayarak Dünya’ya döndü. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Crew-10 ekibinin dönüş yolculuğunu sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaştı.

UZAY ARACININ DÜŞÜŞÜ

Misyonun lideri Anne McClain ile pilotu Nichole Ayers’ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) kozmonot Kirill Peskov’u taşıyan uzay aracı, yaklaşık 18 saat süren bir yolculuğun ardından Güney California açıklarına iniş yaptı. Crew-10 mürettebatı, Boeing’in ‘Starliner’ uzay aracının test uçuşundaki başarısızlık sonrası, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan iki astronotun yerine görev almak üzere mart ayında uzaya gönderilmişti.

UZAYDA GEÇİRİLEN BEŞ AYLIK SÜREÇ

Ekip, ISS’deki 5 aylık görev süresince, uzay ortamının insan üzerindeki zihinsel ve fiziksel etkileri, beyinden kalbe kan akışını ve gelecekteki Ay görevlerinde kullanılacak navigasyon teknikleri üzerine çeşitli bilimsel araştırmalar gerçekleştirdi.