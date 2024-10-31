Cristian Medina Transferinde Fenerbahçe İlerliyor

CRISTIAN MEDINA TRANSFERİNDE YENİ GELİŞMELER

Fenerbahçe’nin uzun zamandır peşinde olduğu Cristian Medina transferi konusunda hareketli günler yaşanıyor. Arjantin ekibi Boca Juniors’ın inadı sonunda kırıldı. Fenerbahçe, transfer için yapacağı ödeme planını netleştiriyor. Cristian Medina’nın Boca Juniors’a “Ocak ayında göndermezseniz bu takımda oynamam” şeklindeki sözleri, Arjantin kulübünün geri adım atmasına sebep oldu.

ÖDEME PLANI VE DETAYLAR

Fenerbahçe’nin Boca Juniors’a yapacağı toplam ödemenin 15 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Bu miktarın 10 milyon doları bonservis ödemesi olarak, 5 milyon doları ise kolay ulaşılabilir bonus şeklinde belirlendi. Boca Juniors’un transfer sürecinde yaşadığı güçlükler, Medina’nın kararlı tutumu ile çözüme kavuşuyor. Ayrıca, Fenerbahçe’nin, sonraki satışlardan Boca Juniors’a yüzde 20 pay vereceği anlaşma kapsamına dahil edildi.

TAKSİTLER VE ÖDEME TARİHLERİ

Fenerbahçe, ödeme planını da 5 taksitle yapılandırdı. Sarı-lacivertli kulübün 3 milyon dolarlık ilk taksiti Nisan 2026’da yapacağı belirtiliyor. Diğer ödemelerin ise bu tarihten itibaren altı ay arayla gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Bu gelişmeler, Fenerbahçe’nin transfer hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.