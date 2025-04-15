Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile Anlaştı

KRİSTİANO RONALDO’NUN GELECEĞİ NETLİK KAZANDI

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun kariyerindeki belirsizlik sona eriyor. 40 yaşındaki efsane, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Al-Nassr ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştı. Marca’nın aktardığına göre, Ronaldo’nun geleceği, kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan ekibiyle netlik kazandı.

HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN KALDI

Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nda yer almak ve 1000 gol atmak (şu an 934 golü bulunuyor) hedefleri doğrultusunda Suudi Arabistan’da kalmayı tercih ediyor. 2023 yılının başında imza attığı Al-Nassr’dan yıllık 200 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun yeni sözleşmesindeki ücret ise henüz belirtilmedi.

AL-NASSR’DA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

22 Kasım 2022’de Manchester United’dan ayrılan Ronaldo, Ocak 2023’te Al-Nassr’a transfer olmuştu. İki sezon boyunca giydiği Al-Nassr formasını toplamda 99 kez giymişken, bu maçlarda 90 gol atma başarısı göstermiş ve 19 asist yapmıştır.