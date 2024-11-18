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Spor

Cristiano Ronaldo’dan Dikkat Çeken YouTube İddiası

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AL-NASSR YILDIZINDAN DİJİTAL DÜNYA AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan’daki Al-Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, ilgi çekici bir açıklama yaptı. 39 yaşına gelen Ronaldo, profesyonel futbolculuğunun sonlarına yaklaşırken YouTube kanalı açarak dijital platformda da varlık göstermeye başladı.

REKORLARA DİJİTAL PLATFORMLARDA DEVAM EDİYOR

Kısa sürede milyonlarca aboneye ulaşan Ronaldo, yeni YouTube kanalında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yeşil sahalardaki başarılarının yanı sıra, internet dünyasında da kendine yer bulmayı başaran Cristiano Ronaldo, gelecekteki projeleri hakkında izleyicilerini bilgilendiriyor.

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