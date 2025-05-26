Cristiano Ronaldo’dan Veda Paylaşımı Geldi

CRISTIANO RONALDO’DAN VEDA MESAJI

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’da Al-Nassr’ın sezonu üçüncü sırada bitirerek Asya Şampiyonlar Ligi’ne katılma fırsatını kaçırmasının ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. 40 yaşındaki Portekizli yıldız, “Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor, her şey için minnettarım” ifadeleriyle duygularını iletti. Ronaldo’nun 200 milyon euro maaş aldığı ve kontratının sona erdiği Al-Nassr’dan bu paylaşımıyla veda ettiği konuşuluyor.

İKİNCİ KEZ GOL KRALI OLDU

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan liginde üst üste ikinci kez gol krallığı unvanını kazandı. Bu sezon 30 maçta 25 gol atıp, 3 asist gerçekleştiren Ronaldo, genel olarak 41 resmi karşılaşmada 35 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

KUPASIZ SEZON GEÇİRDİ

Oynadığı her kulüpte daha önce kupa sahibi olan Portekizli futbolcu, Al-Nassr’da sezonu kupa kazanamadan tamamladı. 105 maçta sahaya çıkan Ronaldo, 93 gol atarak, 19 asist yaptı.