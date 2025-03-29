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Cristiano Ronaldo Evlilik Planları Yaptı

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCU EVLENME KARARI ALDI

Dünyaca tanınan futbolcu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile evlenme kararı aldığını duyurdu. Portekizli yıldız, “Belki bir yıl içinde, belki altı ayda, belki de bir ay içinde olacak. Yüzde 1000 eminim ki bir gün evleneceğiz” şeklinde konuştu.

İKİ KIZ ÇOCUKLARI VAR

40 yaşındaki futbolcu, 2016’dan bu yana 31 yaşındaki İspanyol model Georgina Rodriguez ile beraber. Çiftin, yedi yaşındaki Alana ve iki yaşındaki Bella adında iki kızı bulunuyor. Georgina, Ronaldo’nun diğer üç çocuğuna da üvey annelik yapıyor.

EVLİLİK HAZIRLIĞI HAKKINDA GÖRÜŞLER

Ronaldo, “Her zaman ona söylüyorum, ‘O anı yakaladığımızda’. Hayatımızın her alanında olduğu gibi, bunu da doğru hissettiğimizde yapacağız. O da ne demek istediğimi biliyor” diyerek, evlilik için doğru zamanı beklediklerini ifade etti.

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