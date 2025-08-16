Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez’e Teklif Etti

CRISTIANO RONALDO’NUN EVLİLİK TEKLİFİ

Dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Georgina Rodriguez’e evlenme teklif ederek çift nişanlandı. The Sun’da yer alan bilgilere göre, Ronaldo’nun Rodriguez’e hediye ettiği yüzüğün maliyeti 4.3 milyon eurodan fazla. Bunun yanı sıra, Ronaldo’nun Georgina’ya çeşitli hediyeler verdiği ve bu hediyelerin toplam değerinin 310 bin euro’dan yüksek olduğu bildirildi.

BÜYÜK BİR DÜĞÜN PLANLANIYOR

The Sun’a bilgi veren çifte yakın bir kaynak, “Planlamaya başladılar ve büyük bir düğün olacak. İkisi de sabırsızlanıyor. Hayatlarında bir kez yaşayacakları bir an olduğunu biliyorlar. Cristiano, her zaman evlenmek istemişti ve çok heyecanlı. Georgina’yı dünyanın en mutlu kadını ve çocuklarının mutlu annesi yapmak istiyor” açıklamasında bulundu.

ÇİFTİN MUTLU YILLARI

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, 2016 yılından beri birlikte. Çiftin iki çocukları bulunuyor. Bu ilişki, Ronaldo’nun hayatındaki en önemli bağlardan biri olarak dikkat çekiyor.