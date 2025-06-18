Cristiano Ronaldo’nun Oje Sürme Nedenleri

CRISTIANO RONALDO’NUN OJE SIRRI

Dünya çapında tanınan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun son dönemdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü dikkat çekmişti. Portekizli oyuncunun ojelerinin arkasındaki sebep ise merak konusu oldu. Sosyal medyada gündem yaratan fotoğrafın açıklaması, önemli bir haberle ortaya kondu.

AYA F TIRNAKLARINI KORUMAK İÇİN OJE

Almanya merkezli bir kaynak, ayak parmağına oje sürme nedeninin sağlıkla ilgili olduğunu aktardı. Yapılan araştırmalara göre, Ronaldo gibi birçok futbolcu, ayak tırnaklarını mantar ve bakterilerden korumak amacıyla oje sürüyor veya koruyucu bir tabaka kullanıyor. Futbolcular, uzun süre boyunca nemli ayakkabılar içinde kalarak bu riskleri artırabiliyor. Bu yüzden, sporcular, ayak tırnaklarına oje ya da koruyucu bir kaplama uyguluyor.