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Cristiano Ronaldo, Trump’a forma hediye etti

RONALDO’DAN TRUMP’A ÖZEL HEDİYE

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a imzalı formasını gönderdi. Formanın arkasında yer alan kısa bir notta ise, “To President Donald J Trump. Praying for peace (Başkan Donald J Trump’a. Barış için dua ediyorum)” ifadeleri dikkat çekti.

TRUMP’IN YANITINA İLHAM VEREN MESAJ

ABD Başkanı’nın özel yardımcısı ve iletişim danışmanı Margot Martin, Trump’ın formayı teslim aldığı anı gösteren bir video paylaştı. Görüntülerde, Avrupa Konseyi Başkanı’nın Trump’a formanın üzerinde “özel bir mesaj” bulunduğunu belirtmesiyle birlikte, mesajı okuması dikkat çekiyor. Bunun üzerine Trump gülümseyerek, “Beğendim… Barış için oynuyoruz.” diyerek formayı kaldırıyor ve “Bu harika.” sözleriyle memnuniyetini ifade ediyor.

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