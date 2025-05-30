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Cristiano Ronaldo’ya Yeni Sözleşme Yapıldı

Cristiano Ronaldo geleceğini belirledi

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’da forma giyerken takımdan ayrılma sinyalleri veriyor ve ismi birçok kulüple anılıyordu. 40 yaşındaki futbolcunun geleceği artık netleşti. Foot Mercato’da çıkan habere göre, Al Nassr, sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için Cristiano Ronaldo ile anlaştı ve yıldız futbolcuya imza attırdı.

Ronaldo’nun Sözleşme Detayları

Haberde, Suudi kulübün Ronaldo’ya iyi bir kadro kurma vaadiyle onu ikna ettiği ifade ediliyor. Ronaldo’nun ne kadar süreli sözleşmeye imza attığı konusu ise henüz açıklık kazanmadı. Resmi duyurunun kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Ronaldo’nun Al Nassr Performansı

Al Nassr formasını 2 sezondur giyen Ronaldo, toplamda 105 maçta 93 gol ve 19 asistlik etkileyici bir performans gösterdi.

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