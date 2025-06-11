Cristina Fernandez Cezasını Onadı, Protestolar Oldu

YÜKSEK MAHKEMEDEN ONAY

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası ve ömür boyu kamu görevlerinden men kararı, Yüksek Mahkeme tarafından oy birliğiyle onaylandı. Mahkeme, Kirchner’in avukatlarının yaptığı itirazı reddetti ve yolsuzluk davasından aldığı hapis cezasını onaylayarak, 72 yaşındaki eski devlet başkanının kamu görevlerinden men edilmesine yönelik kararı da kabul etti. Kirchner, bu durumu “siyasi ve yargısal bir cadı avı” olarak değerlendirdi.

PROTESTOLAR VE DESTEK

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladı ve dokunulmazlık döneminin sona erdiğini belirtti. Aynı zamanda, başta Buenos Aires olmak üzere birçok şehirde yüzlerce Kirchner yanlısı, kararı protesto ederek eski başkana destek gösterisi düzenledi.

CEZANIN UYGULANMA SÜRECİ

Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Kirchner’in cezasını evde tamamlayabileceği ve son kararın yerel mahkemeye ait olacağı bilgisi paylaşıldı. Kirchner, 2007-2015 yılları arasında ülkeyi yönetti ve yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski devlet başkanı ve önceki dönemdeki Devlet Başkan Yardımcısı, Aralık 2022’de yargılandığı davada, Santa Cruz eyaletindeki yol yapım ihalelerini yasa dışı yolla iş insanı Lazaro Baez’e vermekten suçlu bulunmuştu. Bu olay, Arjantin tarihinde görevi başındaki bir devlet başkan yardımcısının yolsuzluktan ceza alması gibi bir durumu da getirdi. Kirchner, yargılama sürecini siyasi baskı olarak gördüğünü belirterek, suçlamaları reddetti. 29 Kasım 2022’deki son savunmasında ise cezasının çoktan hazırlandığını öne sürdü ve duruşmayı “idam mangası” olarak tanımladı. Kirchner’in yargılandığı “Yollar İdaresi davası”, Mayıs 2019’da başlamıştı.