CrowdStrike, 500 Çalışanı İşten Çıkarıyor

İŞTEN ÇIKARMALAR VE STRATEJİK PLANI

CrowdStrike, 7 Mayıs 2025’te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, küresel iş gücünün yaklaşık %5’ine denk gelen 500 pozisyonda işten çıkarma gerçekleştireceğini açıkladı. Şirket, operasyonlarını daha verimli hale getirmek amacıyla stratejik bir plan yürüttüğünü belirtti. Bu işten çıkarmaların 36 milyon ila 53 milyon dolar arasında bir maliyete yol açması bekleniyor.

VERİMLİLİK HEDEFİ VE YENİ TEKNOLOJİLER

CrowdStrike, SEC bildiriminde, işten çıkarma kararının şirketin faaliyetlerini daha hızlı ve verimli hale getirme stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti. CEO George Kurtz, çalışanlara yazdığı notta, “Yapay zeka (AI), işe alım eğrimizi düzleştiriyor, fikirden ürüne inovasyonu hızlandırıyor ve hem ön hem de arka ofiste verimliliği artırıyor” dedi. Kurtz, AI’nın müşteri odaklı süreçleri geliştirdiğini ve pazarlama stratejilerini güçlendirdiğini vurguladı.

MALİYETLERİN Dağılımı VE GELİR BEKLENTİLERİ

İşten çıkarma planının maliyetinin 36 milyon ila 53 milyon dolar arasında olacağı öngörülüyor. Bu maliyetlerin 7 milyon doları, 30 Nisan 2025’te sona eren mali birinci çeyrekte kaydedilecek. Kalan miktar ise ikinci çeyrekte hesaplara yansıyacak. Maliyetlerin büyük oranı kıdem tazminatları, çalışan yardım programları ve hisse bazlı ödemelerden oluşuyor. CrowdStrike, 2026 mali yılı için gelir beklentisini 4,74 milyar ila 4,81 milyar dolar arasında, hisse başına kâr beklentisini ise 3,33 ila 3,45 dolar olarak korudu. Şirket, birinci çeyrek sonuçlarının 4 Mart’ta verilen tahmini karşılayacağını veya aşacağını belirtti. İlk çeyrek sonuçları 3 Haziran 2025’te açıklanacak.

STRATEJİK ALANLARDAN İŞE ALIM PLANLARI

CrowdStrike, işten çıkarmalara rağmen 31 Ocak 2026’da sona erecek mali yıl boyunca müşteri odaklı roller ve ürün mühendisliği gibi stratejik alanlarda işe alımlara devam edeceğini duyurdu. Şirket, 10 milyar dolarlık yıllık yinelenen gelir (ARR) hedefine ulaşmak amacıyla operasyonlarını yeniden yapılandırdığını ve bu süreçte müşteri tabanını Falcon platformunda bir araya getirmeye odaklandığını belirtti. CrowdStrike’ın 31 Ocak 2025 itibarıyla 10.118 tam zamanlı çalışanı bulunuyor.

HİSSE PERFORMANSI VE PİYASA TEPKİSİ

CrowdStrike’ın hisseleri (CRWD), işten çıkarma duyurusunun ardından 7 Mayıs 2025’te %4,31 düşüşle 422,52 USD seviyesinde kapandı. Gün içinde hisse fiyatı 429,84 USD’lik en yüksek ve 417,06 USD’lik en düşük seviyeleri gördü. Şirketin piyasa değeri 106,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Hisse fiyatı, yılbaşından bu yana %23 artış gösterse de, duyurunun etkisiyle gün içi kayıplar yaşandı.