CrowdStrike, 500 kişiyi işten çıkarıyor!

İŞTEN ÇIKARMALAR VE OPERASYON VERİMİLİĞİ

Siber güvenlik alanında önde gelen kuruluşlardan biri olan CrowdStrike, 5 Mayıs 2025’te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı açıklamada, küresel iş gücünün yaklaşık %5’ine tekabül eden 500 pozisyonda işten çıkarmalar gerçekleştireceğini duyurdu. Şirket, operasyonlarını daha verimli hale getirmek amacıyla stratejik bir plan dahilinde ilerlediklerini belirtti. İşten çıkarmaların toplam maliyetinin 36 milyon ila 53 milyon dolar arasında olacağı öngörülüyor.

VERİMLİLİK ARTIRMA STRATEJİSİ

CrowdStrike, SEC’deki bildiriminde, yapılacak işten çıkarmaların, şirketin faaliyetlerini daha hızlı ve verimli hale getirecek strateji çerçevesinde olduğunu ifade etti. Şirket CEO’su George Kurtz, çalışanlara gönderdiği mesajda, “Yapay zeka (AI), işe alım eğrimizi düzleştiriyor, fikirden ürüne inovasyonu hızlandırıyor ve hem ön hem de arka ofiste verimliliği artırıyor” şeklinde bir açıklamada bulundu. Kurtz, AI’nın müşteri odaklı süreçleri geliştirdiğini ve pazarlama stratejilerini güçlendirdiğini vurguladı.

MALİYETLERİN ETKİSİ

İşten çıkarma planının maliyetinin 36 milyon ila 53 milyon dolar arasında olacağı öngörülüyor. İlk çeyrekte, maliyetlerin 7 milyon dolarlık kısmının, 30 Nisan 2025’te sona erecek olan mali birinci çeyrekte kaydedileceği, geri kalan kısmının ise ikinci çeyrekte hesaplara yansıyacağı tahmin ediliyor. Maliyetlerin çoğunluğu kıdem tazminatları, çalışan yardımları ve hisse bazlı ödemelerden oluşuyor. CrowdStrike, 2026 mali yılı için gelir beklentisini 4,74 milyar ila 4,81 milyar dolar, hisse başına kâr beklentisini ise 3,33 ila 3,45 dolar olarak korudu. Şirket, birinci çeyrek sonuçlarının 4 Mart’ta açıklanan tahminleri karşılayacağını veya aşacağını belirtti. İlk çeyrek sonuçları 3 Haziran 2025 tarihinde duyurulacak.

STRATEJİK İŞE ALIMLARA DEVAM

CrowdStrike, işten çıkarmalara rağmen, 31 Ocak 2026 tarihinde sona erecek mali yıl boyunca, müşteri odaklı pozisyonlar ve ürün mühendisliği gibi stratejik alanlarda işe alımlara devam edeceğini açıkladı. Şirket, 10 milyar dolarlık yıllık yinelenen gelir (ARR) hedefine ulaşmak için operasyonlarını yeniden yapılandırmaya odaklandığını vurguladı. CrowdStrike’ın, 31 Ocak 2025 itibarıyla 10.118 tam zamanlı çalışanı bulunuyor.

HİSSELERDEKİ DEĞİŞİM VE PİYASA TEPKİSİ

CrowdStrike’ın hisseleri (CRWD), işten çıkarma duyurusunun ardından 7 Mayıs 2025’te %4,31 oranında düşerek 422,52 USD seviyesinde kapandı. Gün içerisinde hisse fiyatı 429,84 USD’lik en yüksek, 417,06 USD’lik en düşük seviyeleri gördü. Şirketin piyasa değeri 106,3 milyar dolar olarak belirlendi. Yılbaşından bu yana hisse fiyatı %23 artış göstermiş olsada, duyurunun olumsuz etkisiyle gün içerisinde kayıplar yaşandı.