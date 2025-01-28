Crr’de Tarkövi ve Philharmonisches Quintett Konseri

GABOR TARKÖVI VE BERLİN FİLARMONİ’Sİ CRR KONSER SALONU’NDA

CRR Konser Salonu 11 Mayıs’ta öne çıkan trompet virtüözü Gabor Tarkövi ve Berlin Filarmoni’nin oda müziği topluluğu Philharmonisches Streichquintett Berlin’i konuk ediyor. Uzun süre Berlin Filarmoni Orkestrası’nda solo trompet sanatçısı olarak görev yapan Gábor Tarkövi, bu özel etkinlikte izleyicilerle buluşacak. Oda müziği sanatçısı olarak tanınan Tarkövi, Philarmonisches Streichquintett Berlin ile birlikte Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak.

BAROK DÖNEMİ VE HENRY PURCELL’İN ESERLERİ

Bu konserde, Britanya’nın önemli bestecisi Henry Purcell’in Türkiye’de belki de ilk kez seslendirilecek olan Süit’inin yanı sıra barok döneminin usta isimleri Telemann, Vivaldi ve Händel’in eserleri de dinleyiciye sunulacak. Konserde trompeti Gábor Tarkövi çalacak, ona birinci kemanda Luiz Felipe Coelho, ikinci kemanda Romano Tommasini, viyolada Wolfgang Talirz, viyolonselde Uladzimir Sinkevich ve kontrbasta Gunars Upatnieks eşlik edecek.

KONSERDE SESLENDİRİLECEK ESERLER

Konserde seslendirilecek eserler, CRR Konser Salonu’nun resmi web sitesinde duyuruldu. Programda H.Purcell’in “Trompet ve Yaylar için Süit, Re Majör”ın yanı sıra A.Vivaldi’nin “Yaylılar için Konçerto, ‘Alla rustica'”, O.Respighi’nin “Antiche Danze ed Arie per liuto” ve daha birçok eser yer alıyor. Bu düzenlemelerle program, zengin müzikal içerik sunmayı hedefliyor.

Eserler şöyle sıralanıyor:

– H.Purcell (1659-1695) Trompet ve Yaylar için Süit, Re Majör: Allegro – Adagio – Allegro

– A.Vivaldi (1678-1741) Yaylılar için Konçerto, “Alla rustica”, Sol Majör RV 131: Presto – Adagio – Allegro

– O.Respighi (1879-1936) Antiche Danze ed Arie per liuto, 3. Süit: Anonymous: Italiana. Andantino; Jean-Baptiste Besard: Arie di corte. Andante cantabile; Anonymous: Siciliana. Andantino; Lodovico Roncalli: Passacaglia. Maestoso – Vivace Overture – Allegro – Aria – Bourrée – March.