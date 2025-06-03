Crystal Palace’ın UEFA’dan men edilme riski

EUROPA LİGİ’NDEN MEN TEHLİKESİ

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) takımlarından Crystal Palace, UEFA’nın çok kulüplü sahipliği kuralları nedeniyle Avrupa Ligi’ne katılma hakkını kaybedebilir. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, İngiltere Federasyon (FA) Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde eden Crystal Palace, ABD’li hissedarı John Textor’un aynı zamanda Fransız kulübü Lyon’un da ortağı olması nedeniyle bu turnuvaya katılma ihtimali bulunmuyor. UEFA’nın kurallarına göre, sahibi aynı kişi olan iki kulübün aynı organizasyonda yarışma olanağı bulunmuyor.

FA CUP BAŞARISI

Mayıs ayında Wembley Stadı’nda gerçekleşen final mücadelesinde, tarihinde ilk kez FA Cup zaferi yaşayan Crystal Palace, Eberechi Eze’nin kaydettiği golle Manchester City’yi 1-0 mağlup etti. Bu zafer, kulüp tarihinde büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Ancak, sahiplik yapısındaki bu durum, yarattığı belirsizlikler nedeniyle, Avrupa’daki geleceklerini tehlikeye atıyor.