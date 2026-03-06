Crystal Palace’ta Ofsayt İtirazı Gündem Oldu

crystal-palace-ta-ofsayt-itirazi-gundem-oldu

Premier Lig’de gerçekleştirilen Crystal Palace ve Tottenham mücadelesinde dikkat çeken bir olay meydana geldi. Crystal Palace, Ismaila Sarr’ın attığı golle öne geçti. Ancak, golün ardından VAR müdahalesi gerçekleşti ve gol iptal edildi. Yapılan detaylı incelemenin sonucunda, Sarr’ın pozisyon esnasında burnunun ofsayt çizgisinin önünde bulunduğu tespit edildi ve bu nedenle gol geçerli sayılmadı. Golün iptali, kısa sürede sosyal medyanın en fazla konuşulan konularından biri haline geldi.

OFSAYT POZİSYONU YORUMU

Crystal Palace’ın teknik direktörü Oliver Glasner, ofsayt pozisyonuyla ilgili açıklama yaptı. Glasner, “İsmaila Sarr’a burnunun çok büyük olduğunu söyledim,” ifadelerini kullandı. Bu ilginç açıklama, maçın ardından medyada geniş yankı uyandırdı.

