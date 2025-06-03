Haberler

Crystal Palace, UEFa’dan men edilebilir

CRYSTAL PALACE, UEFA’DAN MEN EDİLEBİLİR

İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, UEFA’nın çok kulüplü sahipliği ile ilgili kurallarından dolayı Avrupa Ligi’nden men edilebiliyor. İddiaya göre, İngiltere Federasyon (FA) Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanan Crystal Palace’ın, ABD’li yatırımcı John Textor’un aynı zamanda Fransız takımı Lyon’un da ortağı olması nedeniyle turnuvadan çıkarılma olasılığı mevcut. UEFA’nın kurallarına göre, sahibinin aynı olduğu iki kulübün aynı organizasyonda yer alması mümkün değil.

FA CUP’TA TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Crystal Palace, Mayıs ayında Wembley Stadı’nda oynanan finalde, kulüp tarihindeki ilk FA Cup zaferini elde etti. Eberechi Eze’nin attığı golle Manchester City’yi 1-0 yenerek, bu önemli başarıya ulaşmayı başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ters Yöne Giren Kamyonet Cezalandırıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde ters yöne giren bir kamyonet sürücüsü ve aracın sahibi toplamda 44 bin 152 lira ceza aldı, sürücü ehliyetsiz olduğu için ek ceza da aldı.
Haberler

Akaryakıt Fiyatları Güncelleniyor!

4 Haziran'da akaryakıt fiyatları hakkında zam olup olmayacağı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Benzin ve mazot fiyatlarında güncel gelişmeler takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.