Crystal Palace, UEFa’dan men edilebilir

CRYSTAL PALACE, UEFA’DAN MEN EDİLEBİLİR

İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, UEFA’nın çok kulüplü sahipliği ile ilgili kurallarından dolayı Avrupa Ligi’nden men edilebiliyor. İddiaya göre, İngiltere Federasyon (FA) Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanan Crystal Palace’ın, ABD’li yatırımcı John Textor’un aynı zamanda Fransız takımı Lyon’un da ortağı olması nedeniyle turnuvadan çıkarılma olasılığı mevcut. UEFA’nın kurallarına göre, sahibinin aynı olduğu iki kulübün aynı organizasyonda yer alması mümkün değil.

FA CUP’TA TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Crystal Palace, Mayıs ayında Wembley Stadı’nda oynanan finalde, kulüp tarihindeki ilk FA Cup zaferini elde etti. Eberechi Eze’nin attığı golle Manchester City’yi 1-0 yenerek, bu önemli başarıya ulaşmayı başardı.