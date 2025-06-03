Crystal Palace UEFa Turnuvasına Katılamayabilir

KATILIMDA SORUNLAR YAŞANABİLİR

Premier Lig temsilcisi Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkını elde etti. Ancak kulüp, tarihteki bu ilk katılım fırsatını kaybedebilir. Bunun nedeni, UEFA’nın çok kulüplü sahipliği ile ilgili kurallarında yatıyor. Bazı haber kaynaklarına göre, Crystal Palace, FA Kupası’nı kazanarak bu turnuvaya katılma hakkı elde etti. Ancak kulübün ABD’li hissedarı John Textor’un aynı zamanda Fransız kulübü Lyon’un da ortağı olması nedeniyle UEFA’dan men edilme riski bulunuyor.

UEFA’nın kurallarına göre, sahibi aynı kişi olan iki kulüp, aynı organizasyonda yer alamıyor. Bu durum, Crystal Palace’ın İstanbul’daki Avrupa Ligi macerasını etkileyebiliyor. Mayıs ayında Wembley Stadı’nda gerçekleşen FA Cup finalinde Crystal Palace, tarihindeki ilk şampiyonluğu elde etmek için önemli bir zafer elde etti. Eberechi Eze’nin attığı golle Manchester City’yi 1-0 mağlup ederek bu başarıyı kazandı.