ÇTB 500 Aileye Gıda Yardımı Yaptı

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ UZATILDI

Samsun’un Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, üyelerinin katkıları ile 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda desteği sunduklarını ifade etti. ÇTB tarafından her yıl düzenlenen Ramazan yardımları, bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Ramazan ayı boyunca dağıtılmak üzere hazırlanan 500 yardım kolisi, belirlenen ailelere teslim edildi.

YARDIMLAŞMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Ramazan ayının en önemli yönünün yardımlaşma olduğuna dikkat çekerek, bu dönemde yapılan yardımların önemini dile getirdi. Yılmaz, “Ramazan ayı yardımlaşma, empati ve dayanışma ayıdır. Her yıl gerçekleştirdiğimiz gibi bu yıl da mübarek Ramazan ayında ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere borsamız tarafından gıda yardımında bulunulmuştur. Bu sene toplamda 500 adet gıda yardım paketi alımı sağlayarak borsa üyeleri vasıtasıyla Çarşamba’da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ramazan ayının da ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice ramazanlara” diye konuştu.