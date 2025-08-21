ÇTB Başkanı Yılmaz, Fındığın Önemini Vurguladı

FINDIKTAN BAHSEDİLİYOR

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındığın hem yerel üreticiler hem de tüccarlar için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor. Yılmaz, “Bu süreçte güvenlik konusu, ticaretin sağlıklı şekilde yürümesi açısından son derece önemli. Jandarma teşkilatımızın bu alanda göstereceği hassasiyet, hem üreticimize hem de sanayicimize büyük güven sağlayacaktır” diyor.

GÜVENLİK KONUSU ELE ALINDI

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve beraberindeki heyet, Jandarma Üsteğmen Coşkun Kurt’u Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’nda makamında ziyaret etti. Bu ziyarette, ilçede yürütülen güvenlik çalışmaları ve toplumsal huzurun korunmasına dair konular üzerine konuşmalar yapıldı. Fındık alım satım ve ticaretinde güvenliğin sağlanması gerektiği üzerinde durularak, yeni atanmış olan Komutan Kurt’a bu konu hakkında bilgiler aktarıldı.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Ziyaret sırasında fındığın ticaret açısından önemini belirten Yılmaz, “Fındık, ilçemizin hem üreticisi hem de tüccarı için hayati öneme sahip. Bu süreçte güvenlik konusu, ticaretin sağlıklı şekilde yürümesi açısından son derece önemli.” şeklinde konuştu. İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Coşkun Kurt ise, nazik ziyaretleri için Çarşamba Ticaret Borsası heyetine teşekkür etmiş olup, ilçenin huzuru ve güvenliği için tüm ekipleriyle görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini belirtmiştir.

İYİ DİLEKLERLE TAMAMLANDI

Ziyaret, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin’in de katıldığı, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.