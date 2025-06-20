Cte 2025 Nakil Sonuçları 20 Haziran

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçlarının, 20 Haziran 2025 itibarıyla erişime açılacağını duyurdu. Bu sonuçların gün içerisinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması bekleniyor.

2025 TAYİN TAKVİMİ VE SONUÇLAR

CTE 2025 atama tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih 20 Haziran 2025 olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihler, olası sonuç tarihleri olarak ifade ediliyor. Gün içerisinde Ceza ve Tevkifevleri İsteğe Bağlı atama sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Ayrıca, belirtilen tarihlerin dışında daha önceki dönemlerdeki tayin sonuçları da şu şekildedir: Birinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları 17 Ocak 2025, ikinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları ise 29 Ağustos 2025 olarak açıklanmıştı.

BAŞVURU TARİHLERİ VE DEĞİŞİKLİKLER

Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinde gerçekleştirilen güncellemeler dolayısıyla başvuru tarihleri güncellenmişti. Buna göre, kurum müdürleri ve denetimli serbestlik müdürlerinin 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekirken, diğer bakanlık ve komisyon atamalı personel için başvurular 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. Ayrıca yapılan açıklamada, sistem üzerinden yapılmayan başvuruların geçerli sayılmayacağı vurgulanıyor.

CTE tayin sonrası ayrıntılı bilgiler için Adalet Bakanlığı’ndan bilgi alabilirsiniz.