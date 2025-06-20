CTE Sonuçları 20 Haziran 2025’te Açıklanacak

CEZA VE TEVKİFEVLERİ İLE İLGİLİ NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANACAK

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçlarının 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacağını duyurdu. Sonuçların, gün içerisinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması planlanıyor. Bu süreçte, CTE 2025 tayin sonuçlarının nasıl ve nereden öğrenileceği de merak ediliyor.

TAYİN SONUÇLARI VE TARİHLERİ

Belirtilen tarihler çerçevesinde, birinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları 17 Ocak 2025 tarihinde açıklanacakken, isteğe bağlı personel tayini sonuçları 20 Haziran 2025’e, ikinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları ise 29 Ağustos 2025’e kadar duyurulacak. CTE 2025 atama tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih 20 Haziran 2025 olarak belirlenmiş durumda. Zaman çizelgesinin, tahmini sonuç tarihleri olarak ifade edildiği belirtiliyor.

Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinde güncellemeler yapılması sebebiyle başvuru tarihleri yeniden düzenlenmiş. Kurum müdürleri ve denetimli serbestlik müdürleri için başvuru süreci 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecekken, diğer bakanlık ve komisyon atamalı personel için bu süre 2-11 Nisan 2025 olarak belirlenmiş. Ayrıca, yapılan açıklamaya göre, sistem üzerinden gerçekleştirilmemiş başvuruların geçerli olmayacağı ifade ediliyor.

TAYİN SONUÇLARI İÇİN TAKE ANLAMAYA HAZIR OLUN

Nakil sonuçlarını öğrenmek isteyen personel, belirtilen tarihleri takip ederek Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor. İlgili tarihler şu şekilde sıralanıyor:

• Birinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları: 17 Ocak 2025

• İsteğe bağlı personel tayini sonuçları: 20 Haziran 2025

• İkinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları: 29 Ağustos 2025