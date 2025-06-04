ÇÜ Bale Gösterisi Yapıldı Adana’da

ADANA’DA YIL SONU BALE GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Adana’da, Çukurova Üniversitesi öğrencileri tarafından “Yıl Sonu Bale Gösterisi” gerçekleştirildi. ÇÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Anasanat Dalı’nın düzenlediği bu etkinlikte, öğrenciler klasik bale repertuvarından çeşitli eserleri, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sahneye koydu.

ETKİNLİĞE YOĞUN KATILIM OLDU

Etkinliğe, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler de katıldı. Öğrenciler, yıl boyunca aldıkları eğitimi sahneye yansıtarak izleyenleri etkiledi.