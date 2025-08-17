Cübbe Teslim Töreni Gerçekleşti

DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞİYOR

Sivas İl Müftülüğü’nde cübbe devir teslim töreni yapıldı. Törende, 2022 yılının Aralık ayından beri görev yapan Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, cübbesini yeni İl Müftüsü Hasan Limon’a teslim etti. Devir teslim sırasında konuşan Altunkaya, görev süresi boyunca kendisine destek veren personele teşekkür ederek, “Üç yıla yakın sürdürdüğüm Sivas İl Müftülüğü görevimden, Başkanlık Müftüsü olarak atanmış olmam dolayısıyla ayrılıyorum. Görevimi kıymetli hocamız Hasan Limon’a devrediyorum. Siz değerli mesai arkadaşlarımın bana gösterdiği teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri görevlerimizde hiçbir zaman mahcup etmesin” dedi. Ardından Altunkaya, Hasan Limon’a cübbesini giydirdi.

HASAN LİMON’UN GÖREVE BAŞLAMASI

Yeni göreve başlayan İl Müftüsü Hasan Limon, Sivas’ın hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. “Üniversite eğitimimi ve yüksek lisansımı burada tamamladım. Sivas’ta İlçe müftülüğü görevinde bulundum. Şimdi ise Yüce Rabbim bize Sivas’a İl Müftüsü olmayı nasip etti. Rabbimiz hayırlı ve başarılı hizmetler yapmayı nasip etsin. Sayın Müftümüze yeni görevinde başarılar diliyor, Sivas’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Sorumluluğu ağır ve şerefi büyük olan bu vazifeyi dualarınızla en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı. Tören, makamda yapılan dua ile sona erdi.