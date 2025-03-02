Cübbeli Ahmet’in Kızı Üzerine Tartışmalar

İSTANBUL’DA KADININ TRAFİK İHLALİ

İstanbul’da bir kadının lüks bir cipte tek başına seyahat ederken trafikte yaptığı kural ihlalleri, aracına çakar takmasıyla birlikte sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Genç kadının, dönülmeyen bir yerden dönerken çekilen görüntüleri geniş bir tepki topladı. Bu kadının, Cübbeli Ahmet’in kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıktı.

CÜBBELİ AHMET’İN AÇIKLAMALARI

Konu hakkında Habertürk TV’de katıldığı yayında ilk kez konuşan Cübbeli Ahmet, “Kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekatı veriliyor. Kızıma söylenenler özel hayata saldırı” dedi. Ayrıca, “DEM’li bir gazetecinin paylaşımları sonrasında konu gündeme geliyor, kızımın o videosunun 5 milyon izlenmesini sağlayan FETÖ’dür” ifadelerine yer verdi.