Cübbeli Ahmet’ten HÜDA-PAR açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hür Dava Partisi’nin milli bir duruşu olmadığını söyledi.

Odatv Yazı İşleri Müdürünün sorularını yanıtlayan Ünlü Cumhur İttifakı’na katılacağı açıklanan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) hakkında, “Bu partinin bir milli duruşu yok” dedi.

Ünlü konuşmasında, “Milli duruşta bu partinin bir milli duruşu yok. Şimdi burada dindarlık var ama millilik yoksa bu bizim dinimize de zarar verir. Çünkü biz burayı böldük mü işgal ettirdik mi ne ezan kalır ne cami kalır” ifadelerini kullandı.