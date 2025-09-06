Çubuk Festivali Hakkında Açıklama Yapıldı

BELEDİYE BAŞKANINDAN FESTİVAL HAKKINDA AÇIKLAMA

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bazı sosyal medya hesapları ve basın kuruluşlarında yer alan 17’nci Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali ile ilgili eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı. Demirbaş, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 17’ncisinin gerçekleştirildiği festivalin coşkuyla devam ettiğini vurguladı. Festivalin sembolü haline gelen salatalık heykeli üzerinden yapılan eleştirilere yanıt veren Demirbaş, bu eleştirilerin kötü niyetli olduğunu belirtti.

TURŞU, EKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞERDİR

Demirbaş, turşunun kentin tescilli lezzeti ve birçok ailenin geçim kaynağı olduğunu ifade ederek, “Biz salatalığımızdan utanmıyoruz. Hamdolsun, insanlar buradan ekmeğini kazanıyor. Çubuk’un tescilli bir değeri var ve bu bizim gururumuz. Burada yüzlerce aile, üretici bu işten geçimini sağlıyor. Kimse bu değeri küçümseyerek festivalin coşkusunu gölgeleyemez.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NA DAVET YAPILMADI MI?

Demirbaş, festivalde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın davet edilmediği yönündeki tartışmalara da değindi. Festivalin herkese açık olduğunu belirten Demirbaş, Yavaş’ın son 6 yıldır ilçeye gelmediğini ve kentin en önemli sorununun ulaşım olduğunu savundu. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilçeye yönelik herhangi bir yatırım yapmadığını iddia eden Demirbaş, kente hizmet eden herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.