Çubuk Kaymakamı Ve Belediye Başkanı İnceleme Yaptı

ÇUBUK’TA PROJE İNCELEMESİ

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede devam eden Angıt Gölü ve Rekreasyon Alanı Projesi’nde incelemelerde bulundu. Bakır ve Demirbaş, Çubuk Çayı Vadisi’nde bulunan proje alanını gezerek, yetkililerden çalışmalardaki son durumu öğrenme fırsatı buldu.

PROJENİN ÖNEMİNE VURGU

Kaymakam Bakır, projede emeği geçenler için teşekkürlerini ileterek, “Angıt Gölü ilçemizin değerine değer katacak çok önemli bir proje. Her şeyin detaylıca düşünüldüğünü görüyorum ancak uygulama aşamasında da aynı hassasiyetin sürdürülmesi önemli. Bu tür projeler ilçemize sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlar.” şeklinde konuştu.

İLERLEME DURUMU

Belediye Başkanı Demirbaş, göl ve çevresinde süren çalışmalarda kaydedilen ilerlemeleri de belirtti. İlçenin gelişimine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülen projenin, bölgede çok yönlü faydalar sağlaması hedefleniyor.