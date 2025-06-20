Çubuk’ta 22 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, toplamda 22 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Aşağı Çavundur İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen karne törenine Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, öğretmenler ve aileler katıldı.

BAŞKAN DEMİRBAŞ’TAN TAVSİYELER

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, burada yaptığı konuşmada öğrencilere yaz tatilinin kıymetini bilmelerini ve bu zamanı kitap okuyarak, spor yaparak ve sanatla ilgilenerek geçirmelerini önerdi. Okul Müdürü Servet Gürdağ da, öğrencilerin yıl boyunca özveri ile çalıştığını belirtip, “Bugün öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını alıyor.” ifadesini kullandı.

KARNELER DAĞITILDI

Konuşmaların tamamlanmasının ardından öğrencilere karneleri verildi.