Çubuk’ta Angut Gölü Projesi Başladı

ÇUBUK İLÇESİNDE PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Angut Gölü ve Rekreasyon Alanı Projesi çerçevesinde çalışmalar hızla başlıyor. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, projenin yapılacağı alanı ziyaret ederek çalışmalar hakkında gerekli bilgilere ulaştı. Demirbaş, projenin yalnızca ilçe sakinlerine değil, başkent Ankara’dan gelecek olan ziyaretçilere de hitap edecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

REKREASYON ALANI DETAYLARI

Demirbaş, 40 bin metrekarelik bir alanın kapsanacağı rekreasyon sahasının inşa edildiğini vurguladı. “Yaklaşık 7 bin metrekaresi ekolojik gölet olarak planlanan bu alan kafeteryalar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme ve seyir alanları, su değirmeni, çocuk oyun alanları ve çeşitli sosyal faaliyet noktalarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.” şeklinde konuştu. Ayrıca, doğayla iç içe, her yaş grubuna hitap eden çok yönlü bir proje olacağını belirtti. Proje kapsamında gölet çevresinin eski dönemlerde olduğu gibi angut kuşları ve diğer yaban kuşu türlerinin yaşam alanı olacağına dikkat çekti.

PROJE TAMAMLANDIĞINDA ÇUBUK CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Demirbaş, projeye destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanına, İl Başkanına ve milletvekillerine teşekkür etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çubuk’un önemli bir cazibe merkezi elde edeceğini ifade ederek, “Hedefimiz, bu güzel alanı ilçemizin tanıtımı açısından önemli olan Çubuk Turşu ve Kültür Festivali’nden önce tamamlayarak hizmete açmak.” dedi. Proje ile bölgenin ekoturizm ve sosyal yaşam alanı olarak gelişimi hedefleniyor. Ayrıca, projede çevre dostu malzemelerin kullanılarak doğal peyzajın korunacağı belirtildi.